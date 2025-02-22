Полпред Президента РФ в ПФО поздравил жителей Башкирии с 23 февраля

Это праздник мужества, отваги и преданности Родине. И сейчас мы отмечаем его в особенное время — 2025 год объявлен Владимиром Путиным Годом защитника Отечества и 80-летия Великой Победы. Мы отдаем дань уважения, признательности и благодарности ветеранам Великой Отечественной войны, воинам-интернационалистам, ветеранам «горячих точек», всем тем, кто сейчас в строю и в запасе.