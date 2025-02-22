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Полпред Президента РФ в ПФО поздравил жителей Башкирии с 23 февраля

Полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров поздравил жителей Башкирии с Днем защитника Отечества.

Источник: Башинформ

Это праздник мужества, отваги и преданности Родине. И сейчас мы отмечаем его в особенное время — 2025 год объявлен Владимиром Путиным Годом защитника Отечества и 80-летия Великой Победы. Мы отдаем дань уважения, признательности и благодарности ветеранам Великой Отечественной войны, воинам-интернационалистам, ветеранам «горячих точек», всем тем, кто сейчас в строю и в запасе.

отметил Комаров

Он подчеркнул, что в Приволжском федеральном округе живут и работают люди, которые своей упорной работой, служением, талантом и преданностью приумножают мощь и богатство России, укрепляют ее оборону и безопасность.

Особые слова благодарности, конечно, бойцам — тем, кто служит в зоне СВО и, рискуя жизнью, отстаивает национальные интересы нашей большой страны. Спасибо добровольцам, которые помогают нашим ребятам, собирают и отправляют гуманитарные грузы, оказывают поддержку. Друзья, желаю вам крепкого здоровья, мира, благополучия и добра. Тем, кто на передовой, — стойкости духа и скорейшего возвращения домой с победой!

пожелал полпред