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Додон: соцпартия Молдавии будет добиваться отставки Санду в этом году

Экс-президент Молдавии, глава Партии социалистов Игорь Додон заявил о намерении соцпартии добиваться отставки действующего лидера страны Майи Санду в этом году. Его слова передаёт ТАСС.

«Мы требуем от Майи Санду подать в отставку», — заявил Додон.

Он отметил, что досрочные президентские выборы в стране являются политической целью его партии.