Додон: соцпартия Молдавии будет добиваться отставки Санду в этом году

«Мы требуем от Майи Санду подать в отставку», — заявил Додон.
Он отметил, что досрочные президентские выборы в стране являются политической целью его партии.
Экс-президент Молдавии, глава Партии социалистов Игорь Додон заявил о намерении соцпартии добиваться отставки действующего лидера страны Майи Санду в этом году. Его слова передаёт ТАСС.
«Мы требуем от Майи Санду подать в отставку», — заявил Додон.
Он отметил, что досрочные президентские выборы в стране являются политической целью его партии.