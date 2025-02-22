Гуцул обвинила Кишинев в нарушении прав спикера парламента Гагаузии

Ранее Константинов сообщил журналистам, что был задержан в аэропорту Кишинева при попытке вылететь на лечение в Турцию.
«Спикеру Народного собрания Дмитрию Константинову в четвертый раз запретили выезд на лечение. Без объяснений, без законных оснований. Человеку отказано в праве на здоровье, гарантированном конституцией», — написала Гуцул в своем блоге.
Глава автономии потребовала от Кишинева объяснений и прекращения «произвола». Гуцул отметила, что оставляет за собой право обратиться в международные организации для защиты Константинова.
Правительство пока не прокомментировало инцидент. По данным правозащитных организаций, за последний год в Молдавии участились случаи задержек на границе без объяснения причин. Эксперты связывают это с ужесточением контроля на фоне политической нестабильности.
Весной 2023 года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии «Шор» Евгения Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив ее в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении ее лидеров. Кроме того, Кишинев инициировал проверку результатов самих выборов. Девятнадцатого июля состоялась инаугурация Гуцул, однако никто из представителей власти республики не посетил церемонию. Президент Молдавии Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.
Гагаузия — автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.