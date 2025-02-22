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Спикеру Народного собрания Гагаузии не позволили выехать из Молдовы

КИШИНЕВ, 22 фев — Sputnik. Спикера Народного собрания Гагаузии (НСГ) Дмитрия Константинова в очередной раз не выпустили из Молдовы на лечение. По его словам, его задержали в аэропорту Кишинева перед вылетом в Турцию.

Источник: Sputnik.md

Сотрудники Пограничной полиции при прохождении контроля забрали мой паспорт и выдали только через полчаса после того, как мой самолет улетел. Моего адвоката в зону прохождения контроля не пустили. В ответ на мои вполне обоснованные возмущения пограничники заявили, что у них «есть команда» поступить именно таким образом.

рассказал Константинов на брифинге

Башкан Гагаузии Евгения Гуцул поддержала спикера НСГ. По ее мнению, центральная власть Молдовы снова «перешла черту», без объяснений и законных оснований, отказывая гражданину в праве на здоровье, гарантированном Конституцией.

Мы расцениваем эти действия как политическое давление и требуем от официального Кишинева объяснений и немедленного прекращения произвола. В противном случае будем обращаться в международные организации для защиты прав Дмитрия Константинова.

написала Гуцул в соцсетях

Это не первый раз, когда главе НСГ не разрешили покинуть страну. Ранее он обращался к генеральному прокурору страны, президенту Майе Санду, аккредитованным в Молдове послам и главе делегации ЕС Янису Мажейксу, призвав вмешаться в ситуацию и повлиять на власти страны. Константинов подчеркнул, что уже более трех лет раз в два месяца проходит медпроцедуры в Стамбуле.