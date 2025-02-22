Спикеру Народного собрания Гагаузии не позволили выехать из Молдовы

Это не первый раз, когда главе НСГ не разрешили покинуть страну. Ранее он обращался к генеральному прокурору страны, президенту Майе Санду, аккредитованным в Молдове послам и главе делегации ЕС Янису Мажейксу, призвав вмешаться в ситуацию и повлиять на власти страны. Константинов подчеркнул, что уже более трех лет раз в два месяца проходит медпроцедуры в Стамбуле.