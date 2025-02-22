Ричмонд
-8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ХАМАС передало Красному Кресту ещё трёх израильских заложников

Палестинское движение ХАМАС передало сотрудникам Международного комитета Красного Креста (МККК) ещё трёх израильских заложников, удерживаемых в секторе Газа.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Согласно информации, предоставленной Красным Крестом, им были переданы трое заложников», — говорится в Telegram-канале ведомства.

В настоящее время они направляются к силам армии.

По информации The Times of Israel, в Нусейрате освобождены Омер Шем Тов, Элия Коэн и Омер Венкерт.

Отмечается, что 22 февраля в Газе освободят ещё одного заложника.

Ранее военные Армии обороны Израиля получили от сотрудников Международного комитета Красного Креста двух освобождённых в секторе Газа заложников.