ХАМАС передало Красному Кресту ещё трёх израильских заложников

Об этом сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
«Согласно информации, предоставленной Красным Крестом, им были переданы трое заложников», — говорится в Telegram-канале ведомства.
В настоящее время они направляются к силам армии.
По информации The Times of Israel, в Нусейрате освобождены Омер Шем Тов, Элия Коэн и Омер Венкерт.
Отмечается, что 22 февраля в Газе освободят ещё одного заложника.
Ранее военные Армии обороны Израиля получили от сотрудников Международного комитета Красного Креста двух освобождённых в секторе Газа заложников.