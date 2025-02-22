На Украине оценили риск отключения от Starlink

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют Starlink для коммуникации военнослужащих, навигации дронов, безэкипажных катеров и других целей с начала военной операции. По состоянию на апрель 2023 года, у них было 42 тыс. таких терминалов, некоторые из них подключили к более защищенной версии — Spaceshield. В конце прошлого года Пентагон и SpaceX заключили контракт о расширении доступа к данной версии.