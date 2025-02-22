СМИ: офис Зеленского подтвердил неготовность к соглашению о минералах

Ранее в субботу телеканал Sky News со ссылкой на украинский источник сообщил, что Зеленский не готов подписать соглашение с США по полезным ископаемым из-за ряда проблемных вопросов.
«Источник “Общественного” в офисе президента проинформировал, что подписания соглашения о редкоземельных металлах сегодня не будет», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Общественного».
Днем ранее «Общественное», ссылаясь на источник в офисе Зеленского, сообщило, что команда Зеленского работала над проектом соглашения с США о полезных ископаемых всю ночь на пятницу, но документ все еще не отражает интересы Украины и не содержит нужные Киеву гарантии безопасности.
Президент США Дональд Трамп 3 февраля заявил, что Вашингтон ожидает от Киева гарантий по поставкам редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь. Газета Washington Post со ссылкой на конгрессменов 14 февраля сообщила, что американские чиновники на встрече с Зеленским в Мюнхене предложили ему подписать документ, который передал бы США права на 50% еще не добытых минеральных ресурсов Украины. Зеленский на следующий день заявил, что отказал вице-президенту США Джей-Ди Вэнсу в подписании этого соглашения.
Советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц в пятницу выразил уверенность, что Зеленский в ближайшее время подпишет сделку по минералам с Вашингтоном.