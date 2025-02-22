В последние годы в Молдавии закрыли десятки телеканалов и сайтов, среди них — радио Sputnik, «Комсомольская правда», «Российская газета», «Лента.ру», молдавские оппозиционные и русскоязычные телеканалы, такие как Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV и другие. Эти меры объяснялись риском дезинформации и недобросовестным освещением событий в стране и на Украине. Российский МИД назвал действия Кишинева актом политической цензуры.