Экс-премьер Молдавии осудил блокировку Sputnik в Telegram

«Блокировка деятельности одного из самых популярных и авторитетных “рупоров правды” — Telegram-канала Sputnik Молдова — это очередной шаг в планомерном уничтожении свободы слова в нашей стране, это продолжение цифровой цензуры со стороны властей», — сказал он корреспонденту РИА Новости.
Экс-премьер подчеркнул, что правящая партия «Действие и солидарность» продолжает избавляться от любых неугодных голосов. Он напомнил о десятках закрытых телеканалов и заблокированных сайтов и об ограничении доступа к Telegram-каналам оппозиционных политиков.
«Особенно циничным выглядит то, что блокировки продолжаются даже после отмены так называемого режима чрезвычайного положения, на который они ранее ссылались. Власть просто привыкла к бесконтрольному подавлению свободы слова в стране», — добавил Тарлев.
По его мнению, международные организации по защите свободы прессы должны обратить внимание на ситуацию с ограничением доступа к информации в Молдавии.
Накануне вечером молдавские пользователи мессенджера Telegram обнаружили, что канал агентства Sputnik Молдова заблокирован. Власти Молдавии до сих пор не назвали причин этого.
В сентябре прошлого года в Молдавии заблокировали доступ к сайту РИА Новости, а в октябре — к Telegram-каналам лидера блока «Победа» Илана Шора, депутатов парламента от этого блока Марины Таубер, Александра Нестеровского, Василия Боли, а также главы Гагаузии Евгении Гуцул.
Под ограничение также попали каналы автономной некоммерческой организации «Евразия», культурного центра Молдавии в Москве, оппозиционного блока «Победа» и его молодежного крыла, а также некоторых молдавских СМИ: TV6, MD24 и «Гагаузская Республика».
В последние годы в Молдавии закрыли десятки телеканалов и сайтов, среди них — радио Sputnik, «Комсомольская правда», «Российская газета», «Лента.ру», молдавские оппозиционные и русскоязычные телеканалы, такие как Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV и другие. Эти меры объяснялись риском дезинформации и недобросовестным освещением событий в стране и на Украине. Российский МИД назвал действия Кишинева актом политической цензуры.