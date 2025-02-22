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Сергей Лавров в ближайшие дни посетит Тегеран

Глава российского МИДа Сергей Лавров посетит Тегеран в ближайшие несколько дней, сообщил официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи. Точные даты визита не приводятся.

Источник: РИА "Новости"

Ожидается, что Лавров встретится с иранским коллегой Аббасом Арагчи и другими официальными лицами. В ходе визита главы МИД России стороны обсудят двусторонние отношения и ряд «событий в мире и регионе», приводит ТАСС заявление МИД Ирана.

20 февраля глава российского Минэнерго Сергей Цивилев встретился с послом Азербайджана в РФ Рахманом Мустафаевым. Они обсудили в том числе проект газопровода в Иран, который пройдет через территорию Азербайджана. В январе Россия поставила Ирану партию истребителей Су-35. Стоимость и количество переданных самолетов неизвестны, но, по косвенным данным, сделку оценивали в $4,5−5 млрд.

Лавров Сергей