Сергей Лавров в ближайшие дни посетит Тегеран

Ожидается, что Лавров встретится с иранским коллегой Аббасом Арагчи и другими официальными лицами. В ходе визита главы МИД России стороны обсудят двусторонние отношения и ряд «событий в мире и регионе», приводит ТАСС заявление МИД Ирана.
20 февраля глава российского Минэнерго Сергей Цивилев встретился с послом Азербайджана в РФ Рахманом Мустафаевым. Они обсудили в том числе проект газопровода в Иран, который пройдет через территорию Азербайджана. В январе Россия поставила Ирану партию истребителей Су-35. Стоимость и количество переданных самолетов неизвестны, но, по косвенным данным, сделку оценивали в $4,5−5 млрд.