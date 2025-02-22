Сергей Лавров в ближайшие дни посетит Тегеран

20 февраля глава российского Минэнерго Сергей Цивилев встретился с послом Азербайджана в РФ Рахманом Мустафаевым. Они обсудили в том числе проект газопровода в Иран, который пройдет через территорию Азербайджана. В январе Россия поставила Ирану партию истребителей Су-35. Стоимость и количество переданных самолетов неизвестны, но, по косвенным данным, сделку оценивали в $4,5−5 млрд.