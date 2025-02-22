ХАМАС передал МККК последнего из шести освобождаемых израильских заложников

Об этом сообщила армейская пресс-служба.
«По информации, предоставленной МККК, им был передан еще один заложник и сейчас они направляются к силам Армии обороны Израиля и Службы общей безопасности в секторе Газа», — говорится в заявлении.
ТЕЛЬ-АВИВ, 22 февраля. /ТАСС/. Международный комитет Красного Креста (МККК) информировал армию Израиля, что представители ХАМАС передали его сотрудникам последнего из шести освобождаемых 22 февраля заложников.
Об этом сообщила армейская пресс-служба.
«По информации, предоставленной МККК, им был передан еще один заложник и сейчас они направляются к силам Армии обороны Израиля и Службы общей безопасности в секторе Газа», — говорится в заявлении.