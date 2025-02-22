Владимир Путин назначил двух новых судей в Волгограде

Ранее «Волгоградская правда» рассказала о назначениях новых мировых судей. По представлению Волгоградского областного суда на должность мирового судьи судебного участка № 109 Советского района назначен Евгений Тельбухов, на судебный участок № 91 в Красноармейском районе — Анастасия Юрина. В Дубовском районе на срок до одного года к обязанностям мирового судьи участка № 125 привлечен судья в отставке Сергей Калинин.