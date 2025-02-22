Протест сторонников оппозиции в Кишиневе завершился

Политическая напряженность в стране нарастает с мая 2022 года, когда оппозиция начала регулярные акции, обвиняя власти в неспособности справиться с экономическим кризисом. Социалисты напоминают, что в 2022 году инфляция достигла 30,2%, а хотя к концу 2023 года она снизилась до 7%, в 2025 году рост цен на энергоносители вновь ухудшил ситуацию. Депутаты партии планируют использовать весеннюю сессию парламента для продвижения вотума недоверия правительству, считая, что работа в парламенте и на улицах приведет к смене власти.