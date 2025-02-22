Bloomberg узнал, что США просят заблокировать украинскую резолюцию в ООН

Накануне Госдепартамент опубликовал заявление с призывом ко всем членам ООН поддержать текст альтернативной резолюции США. Он состоит из трех абзацев, формулировки в значительной степени были смягчены по сравнению с используемыми в таких документах ранее. Американская резолюция выражает скорбь по поводу гибели людей в ходе «российско-украинского конфликта», призыв к его «скорейшему прекращению», а также называет главной целью ООН «поддержание международного мира и безопасности и мирное урегулирование споров», писал Reuters. По данным агентства, Россия предложила поправку к этому документу, которая связывает завершение боевых действий с «устранением коренных причин».