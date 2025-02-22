Глава Белого дома также заявил о назначении Дэна Кейна, лейтенанта ВВС США, на вакантную должность. Он назвал господина Кейна «опытным пилотом» и отметил его роль в разгроме боевиков «Исламского Государства» (ИГИЛ, террористическая организация, запрещенная в России). «Многие так называемые военные “гении” говорили, что на победу над ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация) потребуются годы. Генерал Кейн, с другой стороны, заявил, что этого можно достичь быстро, и сделал это», — заключил президент США. Он также добавил, что распорядился о назначении еще пяти человек на высокопоставленные посты. Подробности будут сообщены позже.