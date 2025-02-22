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Трамп отправил в отставку главу генштаба США

Президент США Дональд Трамп отправил в отставку генерала Чарльза Брауна, председателя Комитета начальников штабов. Дональд Трамп поблагодарил господина Брауна за «более чем 40-летнюю службу».

Источник: AP 2024

«Он прекрасный джентльмен и выдающийся лидер, я желаю ему и его семье великого будущего», — написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Глава Белого дома также заявил о назначении Дэна Кейна, лейтенанта ВВС США, на вакантную должность. Он назвал господина Кейна «опытным пилотом» и отметил его роль в разгроме боевиков «Исламского Государства» (ИГИЛ, террористическая организация, запрещенная в России). «Многие так называемые военные “гении” говорили, что на победу над ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация) потребуются годы. Генерал Кейн, с другой стороны, заявил, что этого можно достичь быстро, и сделал это», — заключил президент США. Он также добавил, что распорядился о назначении еще пяти человек на высокопоставленные посты. Подробности будут сообщены позже.

Ранее Трамп поручил Илону Маску, возглавляющему Департамент эффективности государственного управления (DOGE), проверить деятельность Минобороны США. По мнению президента, господин Маск вскроет «сотни миллиардов долларов мошенничества и злоупотреблений» в американском оборонном ведомстве.

Трамп Дональд