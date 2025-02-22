В Европе и на Украине назвали ошибку Зеленского из-за сделки с Трампом

Зеленский заявил, что не стал подписывать соглашение из-за его неготовности. Трамп обвинил Киев в срыве сделки, пообещал ее «воскресить» и пригрозил последствиями за повторный отказ. По данным портала Axios, Вашингтон передал Киеву «улучшенную» версию документа. Вместе с этим президенты Украины и США обменивались критикой в адрес друг друга. Так, Трамп назвал Зеленского «диктатором» с низким рейтингом и призвал к проведению выборов на Украине. Тот в ответ заявил, что его сейчас заменить «никак не получится», связал данные о рейтинге одобрения 4% с «дезинформацией России» и пообещал провести выборы после окончания боевых действий. Украинское законодательство запрещает это сделать сейчас из-за действия военного положения, объявленного 24 февраля 2022 года.