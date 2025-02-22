Spiegel узнал о планах продлить трубопроводы НАТО до Польши и Чехии

С начала военных действий на Украине в западных странах неоднократно заявляли, что Россия в будущем может напасть на НАТО. Президент Владимир Путин говорил, что высказывания представителей европейских стран о возможном нападении Москвы на Запад являются чушью, которая нужна, «чтобы объяснить и оправдать расходы на войну на Украине». В декабре 2024-го глава Минобороны Андрей Белоусов заявил, что ведомство должно быть готово к любому развитию событий, в том числе учитывать вероятность «возможного военного конфликта с НАТО в Европе в ближайшее десятилетие».