Министры спорта Казахстана и России провели переговоры

Стороны обсудили итоги спортивного сотрудничества между двумя странами за прошлый год и наметили планы на будущее, пишет Минтуризма и спорта.
Казахстан и Россия поддерживают тесное сотрудничество в сфере спорта и успешно реализуют совместные проекты по различным направлениям. Особенно ценно для наших спортсменов использование богатого опыта и развитой спортивной инфраструктуры России, что, в частности, способствует развитию зимних видов спорта.
Также он напомнил о том, что в 2024 году казахстанские спортсмены прошли несколько учебно-тренировочных сборов в России, что позволило им отточить свое мастерство.
Так же и российские спортсмены приняли активное участие в 5-х Всемирных играх кочевников в Астане, где продемонстрировали высокий уровень подготовки в национальных видах спорта.
Казахстан и Россия намерены развивать совместные инициативы на международном уровне и оказывать взаимную поддержку в организации крупных спортивных мероприятий, подчеркнули в ведомстве.