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Министры спорта Казахстана и России провели переговоры

АСТАНА, 22 фев — Sputnik. Министры спорта Казахстана и России Ербол Мырзабосынов и Михаил Дегтярев провели встречу.

Источник: Sputnik.kz

Стороны обсудили итоги спортивного сотрудничества между двумя странами за прошлый год и наметили планы на будущее, пишет Минтуризма и спорта.

Казахстан и Россия поддерживают тесное сотрудничество в сфере спорта и успешно реализуют совместные проекты по различным направлениям. Особенно ценно для наших спортсменов использование богатого опыта и развитой спортивной инфраструктуры России, что, в частности, способствует развитию зимних видов спорта.

сказал Ербол Мырзабосынов

Также он напомнил о том, что в 2024 году казахстанские спортсмены прошли несколько учебно-тренировочных сборов в России, что позволило им отточить свое мастерство.

Так же и российские спортсмены приняли активное участие в 5-х Всемирных играх кочевников в Астане, где продемонстрировали высокий уровень подготовки в национальных видах спорта.

Казахстан и Россия намерены развивать совместные инициативы на международном уровне и оказывать взаимную поддержку в организации крупных спортивных мероприятий, подчеркнули в ведомстве.