Депутат Белик назвал отключение Starlink для Украины черной меткой Зеленскому

Если Владимир Зеленский откажется подписать соглашение о приоритетном доступе США к полезным ископаемым Украины, Вашингтон может ограничить Киеву предоставление спутниковой связи от Starlink. Это обернется большими проблемами для ВСУ, пишет Reuters. На Украине заявили, что ничего страшного не происходит и пока все работает. В России утверждают, что Starlink — это единственное, на чем держится украинская оборона.