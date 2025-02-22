Депутат Белик назвал отключение Starlink для Украины черной меткой Зеленскому

Если Владимир Зеленский откажется подписать соглашение о приоритетном доступе США к полезным ископаемым Украины, Вашингтон может ограничить Киеву предоставление спутниковой связи от Starlink. Это обернется большими проблемами для ВСУ, пишет Reuters. На Украине заявили, что ничего страшного не происходит и пока все работает. В России утверждают, что Starlink — это единственное, на чем держится украинская оборона.
«Путеводная звезда для Украины».
На переговорах США и Украины о полезных ископаемых, американская сторона поднимала вопрос об ограничении доступа страны к спутниковой системе Starlink, сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Это случилось после того, как украинский президент Владимир Зеленский отклонил первоначальное предложение главы минфина США Скотта Бессинта.
«Starlink обеспечивает критически важную интернет-связь для Украины и ее вооруженных сил», — отмечает Reuters.
По данным агентства, к этой теме вновь вернулись в минувший четверг на переговорах между спецпредставителем США по Украине Китом Келлогом и Владимиром Зеленским.
«Во время встречи Украине сообщили, что ей грозит неминуемое отключение от сервиса, если она не заключит сделку по критически важным минералам», — анонимно сообщил Reuters один из участников переговоров. Он охарактеризовал Starlink как «путеводную звезду для Украины» и заявил, что потеря доступа к системе стала бы очень серьезным ударом.
Официальных заявлений от США по этому поводу пока не было.
«Если не иметь плана “Б” — начнется хаос».
На публикацию отреагировал глава Центра противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Андрей Коваленко.
«Из-за новостей о Starlink точно не надо говорить “пропало все”. ~Во-первых, не отключают. Во-вторых, есть альтернативные вещи, которые на фронте работают~», — написал он в Telegram-канале.
Эту точку зрения не разделяет украинский волонтер Мария Берлинская, которая несколько дней назад уже писала о возможном отключении Starlink.
«Starlink могут отключить в любой момент. Нам. А россиянам оставить. Просто “технический сбой” на несколько дней или недель. Если не иметь плана “Б” — начнется хаос, мы потеряем очень много людей. Полной альтернативы Starlink нет», — писала она в своем Telegram-канале.
Глава минцифры Украины Михаил Федоров допустил отключение терминалов Starlink. Однако катастрофы, по его мнению, не будет.
«ВСУ немедленно посыплются».
Starlink критически важен для обороны Украины, в случае отключения от нее подразделения ВСУ «немедленно посыплются», сообщил «Газете.Ru» первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.
«Starlink — это единственное, на чем еще держится украинская оборона. Связь на войне — одна из самых главных составляющих, и, если не будет координации между подразделениями ВСУ, они немедленно посыплются, откатываясь к самому Киеву», — сказал он.
По словам Журавлева, группировка спутников Starlink дает достаточно устойчивое соединение, и влиять на нее можно, лишь атакуя их в космосе — «где вообще-то еще никто не пробовал воевать», так как это запрещено международными соглашениями.
«Если и в самом деле США примут такое решение, мы будем его только приветствовать, оно будет способствовать приближению нашей победы», — сказал он.
При этом Журавлев отметил, что связью Starlink неофициально пользуются и российские бойцы, поэтому армейскому руководству нужно быть готовым к возможному отключению системы над Украиной.
Депутат Госдумы Дмитрий Белик заявил, что угроза отключения Starlink для Украины является серьезным предупреждением для Владимира Зеленского.
~ «Для Зеленского — это “черная метка”. Starlink для Украины — это оазис в пустыне, если исчезнет, караван умрет от жажды», — подчеркнул парламентарий.~
Как ВСУ используют Starlink.
Ограничение доступа ВСУ к системе Starlink в первую очередь негативно отразится на возможностях артиллерийских подразделений украинской армии, сообщает портал «Военное обозрение».
«Военные эксперты уже подсчитали, что в этом случае скорость принятия решений по стрельбе может снизиться в десятки раз», — отмечается в публикации.
Кроме того, Starlink используется украинскими военными для получения разведданных беспилотников в режиме реального времени, а также «для обмена данными, координации, отправки конфиденциальной и “чувствительной” информации». Также система необходима для поддержания каналов связи украинского командования с военными советниками США и НАТО, которые находятся за границей.