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Орбан заявил, что Украина никогда не станет членом ЕС

Украина никогда не станет членом ЕС, если будет действовать вопреки интересам Венгрии. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, чьи слова передает ТАСС.

Источник: Reuters

Орбан отметил, что вопрос о членстве Украины в Европейском союзе целиком и полностью зависит от позиции Венгрии, подчеркнув, что вступление республики в объединение нанесет непоправимый ущерб венгерской экономике, в частности сельскому хозяйству.

Также Орбан заявил, что истинной причиной конфликта является не сама Украина, а территория, используемая как поле противостояния между НАТО и Россией, ныне находящаяся под контролем альянса. Он раскритиковал наивность западных политиков, полагавших, что РФ останется пассивным наблюдателем. По словам Орбана, попытка Запада расширить влияние НАТО на восток провалилась, и Украина, в конечном итоге, снова станет буферной зоной между Россией и альянсом.

На прошлой неделе лидер оппозиционного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц во время теледебатов с канцлером Олафом Шольцем отметил, что у Украины есть все шансы вступить в ЕС в среднесрочной перспективе, но для этого необходимо прекращение боевых действий.

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