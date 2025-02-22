Также Орбан заявил, что истинной причиной конфликта является не сама Украина, а территория, используемая как поле противостояния между НАТО и Россией, ныне находящаяся под контролем альянса. Он раскритиковал наивность западных политиков, полагавших, что РФ останется пассивным наблюдателем. По словам Орбана, попытка Запада расширить влияние НАТО на восток провалилась, и Украина, в конечном итоге, снова станет буферной зоной между Россией и альянсом.