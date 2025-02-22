Захарова спела Bella ciao после вручения ей петиции с извинениями народа Италии

Дипломат исполнила песню вместе с итальянским журналистом и активистом Винченцо Лоруссо, который вручил ей петицию в здании МИД РФ.
«Эту песню у нас все знают и поют на русском, а припев — на итальянском. Это песня итальянских партизан», — отметила официальный представитель МИД. «Очень хочется, чтобы итальянцы знали, что мы знаем истинную историю Италии — с ее взлетами и падениями, с тем, что движение антифашистов, движение Сопротивления там было очень сильным», — добавила официальный представитель МИД.
В онлайн-петиции, которая к этому времени набрала около 25 тыс. голосов, говорится, что «итальянский народ не разделяет заявление президента Итальянской Республики Серджо Маттареллы и желает принести извинения Российской Федерации и всему российскому народу». Живущий в Луганске и освещающий жизнь в Донбассе Лоруссо, ставший инициатором петиции, рассказал ТАСС, что всего за два дня ее подписали более 10 тыс. человек.
О высказываниях
Ранее, выступая в Марсельском университете, Маттарелла допустил параллели между действиями РФ на Украине и «планами Третьего рейха в Европе». Официальный представитель МИД назвала подобные аналогии оскорбительными, возмутительными и откровенно ложными и «кощунственными измышлениями», особенно от представителя страны, где зародился фашизм. В связи с этим премьер-министр Италии Джорджа Мелони указала, что высказывания представителя РФ оскорбительны для президента и всей страны, которую он возглавляет. Позже Захарова сказала, что сравнение России с гитлеровской Германией в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, которое допустил Маттарелла, не останется без последствий. При этом президентский Квиринальский дворец не стал ничего комментировать и разъяснять.