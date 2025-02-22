Захарова спела Bella ciao после вручения ей петиции с извинениями народа Италии

Ранее, выступая в Марсельском университете, Маттарелла допустил параллели между действиями РФ на Украине и «планами Третьего рейха в Европе». Официальный представитель МИД назвала подобные аналогии оскорбительными, возмутительными и откровенно ложными и «кощунственными измышлениями», особенно от представителя страны, где зародился фашизм. В связи с этим премьер-министр Италии Джорджа Мелони указала, что высказывания представителя РФ оскорбительны для президента и всей страны, которую он возглавляет. Позже Захарова сказала, что сравнение России с гитлеровской Германией в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, которое допустил Маттарелла, не останется без последствий. При этом президентский Квиринальский дворец не стал ничего комментировать и разъяснять.