Bloomberg узнал о сомнительных пунктах в соглашении по металлам Украины

Тем временем продюсер телеканала Fox News Нана Саджая, ссылаясь на близкий к переговорам источник, написала в X, что Украина внесла правки в текст соглашения и передала их США. С ее слов, если документ согласуют, его подпишут госсекретарь Марко Рубио и глава МИД Украины Андрей Сибига, возможные сроки неизвестны. В Белом доме ждут подписания «в ближайшем будущем», по данным WSJ, это должно было произойти 22 февраля, но в офисе Зеленского это опровергли.