Временный канцлер Австрии заявил об уходе из политики

Временным канцлером после отставки Нехаммера стал Шалленберг. Это был его второй срок в качестве и.о. Он уже возглавлял правительство страны в 2021 году после ухода с поста Себастьяна Курца, а должность главы МИД Шалленберг занимает с 2019 года.