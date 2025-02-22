WP: США потребовали от Украины отозвать резолюцию ООН с осуждением России

Ранее Reuters сообщило, что США отказались от соавторства резолюции ООН в поддержку Украины и предложили собственный вариант документа. Проект резолюции США состоит из трех абзацев. В тексте указано, что целью ООН остается поддержание мира и безопасности, а также урегулирование международных споров мирным путем. В документе также говорится о погибших в результате боевых действий и звучит призыв к скорейшему прекращению конфликта. Госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что проект американской резолюции представят Генассамблее ООН 24 февраля.