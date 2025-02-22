Депутат Госдумы Шеремет посоветовал премьеру Польши Туску «прикусить язык»

Премьер-министр Польши Дональд Туск поделился идеями, как Евросоюзу усилить позиции в конфликте России и Украины. Его план предполагает изъятие замороженных на счетах в Европе российских активов и использование этих средств на помощь Киеву. В Госдуме предупредили, что Москва может расценить политический демарш польского премьера как вызов и открытую угрозу.
Польский премьер Дональд Туск написал в соцсети Х, что Евросоюзу необходимо перестать вести пустые разговоры и начать действовать по украинскому вопросу.
Опубликованный план Туска состоит из ~трех пунктов~. Во-первых, он предлагает «профинансировать помощь Украине за счет замороженных российских активов». Во-вторых, усилить воздушную охрану, защиту Балтии и границ Евросоюза с Россией. В-третьих, принять на уровне ЕС новые фискальные правила, которые позволят увеличить расходы на безопасность и оборону содружества.
Перед этим польский премьер предупреждал о том, что дела на Украине идут плохо.
~ «Вынужденная капитуляция Украины означала бы капитуляцию всего западного сообщества.~ Со всеми вытекающими из этого факта последствиями. И пусть никто не делает вид, что не понимает этого», — отмечал Туск.
«Нагнетание антироссийской истерии».
На публикации Туска отозвался депутат Госдумы Михаил Шеремет.
«Туску следует прикусить язык и примолкнуть, прекратив нагнетать антироссийскую истерию, пока Россия не расценила его политический демарш как вызов и открытую угрозу», — заявил Шеремет.
По мнению парламентария, страны Западной Европы придерживаются курса «лютой русофобской политики» и полностью дискредитировали себя финансовыми обязательствами в военно-экономической сфере по отношению к «киевскому режиму».
«Они стали похожи на глупого и самоуверенного астматика, тягающегося с опытным атлетом на марафонской дистанции», — добавил депутат.
Европа в шоке.
Поводом для беспокойства со стороны Туска стали резкие изменения во внешней политике США в отношении Украины — они шокировали европейских чиновников и побудили их задуматься об усилении поддержки Киева со стороны ЕС и дальнейшем ужесточении позиции в адрес России.
Прежде всего, речь идет о состоявшихся 18 февраля переговорах России и США в Эр-Рияде. После них стало понятно, что со стороны Вашингтона произошла полноценная переоценка ситуации на Украине. Прежней широкой поддержки Киева со стороны Соединенных Штатов, очевидно, уже не будет.
Перед этим между президентами США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным состоялся телефонный разговор, который также негативно восприняли в Польше.
«Мы не сомневаемся, что угроза для Европы исходит от России Владимира Путина. Телефонный звонок Трампа Путину был ошибкой», — заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский.
При этом внутри Евросоюза существуют и более критические мнения на этот счет. Так, финский депутат Европарламента Мика Аалтола заявил, что Трамп теперь уделяет приоритетное внимание вопросам безопасности России, а не Украины. По его словам, американский президент дал ЕС всего три недели на «согласование условия капитуляции Украины».
«Если нет, Соединенные Штаты уйдут из Европы», — написал Аалтола.
В свою очередь, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что истинной причиной российско-украинского конфликта является не сама Украина, а территория, используемая как поле противостояния между НАТО и Россией. Он раскритиковал наивность западных политиков, считавших, что Россия не отреагирует на угрозы и останется пассивным наблюдателем. По словам Орбана, попытка Запада расширить влияние НАТО на восток провалилась, и Украина, в конечном итоге, снова станет буферной зоной между Россией и альянсом.