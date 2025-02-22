Израиль намерен вернуть из Газы оставшихся заложников, заявил Нетаньяху

«На данный момент мы вернули 192 заложников. Из них 147 — живыми, 45 — погибшими. В руках ХАМАС остаются 63 заложника. Правительство Израиля твердо привержено продолжению решительных действий по возвращению всех наших людей — живых в объятия их семей, а погибших для достойного захоронения в родной земле», — заявил премьер, слова которого распространила его канцелярия.
Израиль в субботу вызволил из сектора Газа последних шестерых заложников, которых палестинское движение ХАМАС должно было освободить в рамках первого этапа соглашения о прекращении огня в секторе Газа, таким образом, за пять недель перемирия Израиль добился возвращения 30 живых заложников и четверых тел погибших заложников.
Судьба остающихся в секторе Газа заложников, а также перспективы прекращения этого вооруженного конфликта теперь зависят от результатов переговоров по второму этапу соглашения, который предполагает полный вывод войск из сектора Газа, гарантии о прекращении войны, а также освобождение всех оставшихся заложников в обмен на неизвестное число палестинских заключенных.
При этом требования конфликтующих сторон принципиально противоречат друг другу. Израиль настаивает на том, что война не прекратится, пока политический и военный потенциал ХАМАС в каком-либо виде сохраняется в Газе. Будущее палестинского полуэксклава стало более неопределенным в связи с недавними противоречивыми заявлениями президента США Дональда Трампа, который призвал к полному выселению палестинцев из сектора Газа, а также планах «владеть» Газой и превратить ее в «новую ривьеру» Ближнего Востока.
Конфликтующие стороны и посредники в лице Египта, Катара и США пока что официально не сообщали о том, что ведутся какие-то предметные переговоры по второму этапу соглашения. При этом начаться они должны были еще несколько недель назад.