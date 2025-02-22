Израиль намерен вернуть из Газы оставшихся заложников, заявил Нетаньяху

При этом требования конфликтующих сторон принципиально противоречат друг другу. Израиль настаивает на том, что война не прекратится, пока политический и военный потенциал ХАМАС в каком-либо виде сохраняется в Газе. Будущее палестинского полуэксклава стало более неопределенным в связи с недавними противоречивыми заявлениями президента США Дональда Трампа, который призвал к полному выселению палестинцев из сектора Газа, а также планах «владеть» Газой и превратить ее в «новую ривьеру» Ближнего Востока.