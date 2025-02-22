Путин обсудил с членами Совбеза отношения России и стран бывшего СССР

Предыдущее совещание президента с членами Совбеза прошло 14 февраля. После этого Сергей Лавров побывал в нескольких зарубежных поездках. 18 февраля он участвовал в переговорах между российской и американской делегациями в Эр-Рияде. 20 февраля принял участие во встрече глав МИДов стран G20 в Йоханнесбурге.