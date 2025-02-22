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Путин обсудил с членами Совбеза отношения России и стран бывшего СССР

Президент России Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности России. Как сообщила пресс-служба президента, на заседании обсуждалось развитие российских отношений со странами постсоветского пространства.

Источник: Пресс-служба Президента России

На совещании выступил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров. Владимир Путин попросил министра рассказать о его недавних зарубежных поездках. Вторым докладчиком на заседании стал директор ФСБ Александр Бортников.

Предыдущее совещание президента с членами Совбеза прошло 14 февраля. После этого Сергей Лавров побывал в нескольких зарубежных поездках. 18 февраля он участвовал в переговорах между российской и американской делегациями в Эр-Рияде. 20 февраля принял участие во встрече глав МИДов стран G20 в Йоханнесбурге.

Путин Владимир
Лавров Сергей