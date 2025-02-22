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МИД РФ подтвердил скорый визит Лаврова в Иран

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России подтверждает, что визит главы МИД Сергей Лаврова в Иран состоится в ближайшее время. Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: РИА "Новости"

«Да, такой визит запланирован в ближайшее время. Мы объявим официально дату чуть позже», — сказала дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее официальный представитель внешнеполитического ведомства Ирана Эсмаил Багаи заявил, что Лавров в ближайшие несколько дней прибудет в Тегеран. По его словам, визит направлен «на продолжение консультаций между Исламской Республикой Иран и Российской Федерацией по поводу [развития] двусторонних отношений и событий в мире и регионе». В заявлении отмечалось также, что глава МИД России встретится со своим иранским коллегой Аббасом Арагчи и другими официальными лицами исламской республики.

Лавров Сергей