МИД РФ подтвердил скорый визит Лаврова в Иран

Ранее официальный представитель внешнеполитического ведомства Ирана Эсмаил Багаи заявил, что Лавров в ближайшие несколько дней прибудет в Тегеран. По его словам, визит направлен «на продолжение консультаций между Исламской Республикой Иран и Российской Федерацией по поводу [развития] двусторонних отношений и событий в мире и регионе». В заявлении отмечалось также, что глава МИД России встретится со своим иранским коллегой Аббасом Арагчи и другими официальными лицами исламской республики.