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Макрон назвал терактом нападение с ножом на востоке Франции

ПАРИЖ, 22 февраля. /ТАСС/. Нападение с ножом, которое совершил выходец из Алжира в коммуне Мюлуз на востоке Франции, является террористическим актом. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, его заявление транслировал телеканал BFMTV.

Источник: AP 2024

«Прокурор передал дело в Национальную антитеррористическую прокуратуру, которая квалифицировала это деяние как террористический акт. Поэтому нет никаких сомнений в том, что это был исламский террористический акт», — заявил Макрон.

Макрон Эмманюэль