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Маск сделал жесткое заявление о Зеленском

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил в соцсети X, что Владимир Зеленский уже не является президентом Украины.

Источник: AP 2024

«Зеленский был уволен с работы, которую он выполняет», — написал он.

В среду президент США Дональд Трамп разместил пост, в котором назвал Зеленского «диктатором без выборов», он также поддержал необходимость проведения выборов на Украине. По словам американского лидера, рейтинг Зеленского опустился до 4%. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы главы Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны.

дипломатия