Маск сделал жесткое заявление о Зеленском

В среду президент США Дональд Трамп разместил пост, в котором назвал Зеленского «диктатором без выборов», он также поддержал необходимость проведения выборов на Украине. По словам американского лидера, рейтинг Зеленского опустился до 4%. Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы главы Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны.