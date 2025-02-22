Nikkei узнало о плане G7 надавить на Китай из-за России

Что касается Северной Кореи, власти Южной Кореи, США и Украины, ссылаясь на спутниковые снимки и другие разведданные, сообщали о переброске военных КНДР в Россию для участия в боях против украинских войск. Российский президент Владимир Путин в прошлом октябре заявил, что, если снимки есть, «значит, они чего-то отражают», а также напомнил о ст. 4 договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР, которая предполагает оказание военной помощи в случае вооруженного нападения. Кремль не комментировал данные о переброске и перемещении северокорейских войск.