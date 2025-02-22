NV: новая версия договора между Вашингтоном и Киевом оказалась жестче первой

Суть предложений такова. ~Доходы от минеральных ресурсов, нефти и газа Украины будут поступать в фонд, полный контроль над которым получают США.~ Взносы сторон будут распределены в соотношении 2:1, где украинская сторона вносит две трети будущими поступлениями от добычи, а американская — треть, которую уже предоставила в виде оружия (то есть новых вложений со стороны США не предусматривается). Размер фонда предлагается установить на уровне ~$500 млрд~. Соглашение будет чисто коммерческим, никаких гарантий безопасности для Украины в нем не предусмотрено.