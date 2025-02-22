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США призвали Киев отдать контроль над доходами от природных ресурсов

ВАШИНГТОН, 22 фев — РИА Новости. Проект будущего соглашения по экономическому партнёрству США и Украины предусматривает, что страны, не поддержавшие Киев, не смогут извлечь выгоду из его послевоенного восстановления, заявил министр финансов США Скотт Бессент.

Источник: © РИА Новости

«Условия этого соглашения также гарантируют, что страны, не внесшие вклад в защиту суверенитета Украины, не смогут воспользоваться её восстановлением или этими инвестициями», — написал министр в статье для газеты Financial Times.

Он пояснил, что доходы, полученные украинским правительством от природных ресурсов, инфраструктуры и других активов, предлагается направлять в специальный фонд для долгосрочного восстановления страны.

«В этом фонде США получат экономические и управленческие права, что обеспечит высокие стандарты прозрачности, подотчётности, корпоративного управления и правовые механизмы, необходимые для привлечения частных инвестиций», — добавил Бессент.

По его словам, Вашингтон рассматривает этот шаг как долгосрочную инвестицию, которая укрепит экономику Украины и обеспечит её устойчивость в будущем.