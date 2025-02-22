США призвали Киев отдать контроль над доходами от природных ресурсов

«Условия этого соглашения также гарантируют, что страны, не внесшие вклад в защиту суверенитета Украины, не смогут воспользоваться её восстановлением или этими инвестициями», — написал министр в статье для газеты Financial Times.
Он пояснил, что доходы, полученные украинским правительством от природных ресурсов, инфраструктуры и других активов, предлагается направлять в специальный фонд для долгосрочного восстановления страны.
«В этом фонде США получат экономические и управленческие права, что обеспечит высокие стандарты прозрачности, подотчётности, корпоративного управления и правовые механизмы, необходимые для привлечения частных инвестиций», — добавил Бессент.
По его словам, Вашингтон рассматривает этот шаг как долгосрочную инвестицию, которая укрепит экономику Украины и обеспечит её устойчивость в будущем.