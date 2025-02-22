«Бунт на американском корабле продолжается. Бунтует страна-клиент — Украина, которой без поддержки США уже не было бы, как отметил вице-президент США (Джей-Ди — ред.) Вэнс. Бунтует (премьер-министр Великобритании Кир — ред.) Стармер, заверяющий (Владимира — ред.) Зеленского, что Украина находится на необратимом пути к членству в НАТО, тогда как администрация (президента США Дональда — ред.) Трампа уже закрыла эту дверь. Бунтует, аж из штанов выпрыгивает глава МИД Германии, бестолковая (Анналена — ред.) Бербок, угрожает Трампу давлением со стороны Европы и большими проблемами, если он не будет “на стороне европейских либеральных демократий”. Бунтует неадекватный претендент на пост канцлера ФРГ (Фридрих — ред.) Мерц, обещающий поставить Киеву дальнобойные ракеты “Таурус”, дабы сорвать мирный план Трампа. Тихо бунтует даже польский (премьер-министр Дональд — ред.) Туск, посылая из трюма сигналы, что он, мол, с Берлином и Лондоном. Бунтуют, не чувствуя твердой руки капитана, медлящего с подавлением бунта», — написал сенатор.