Трамп намерен бороться с разжигателями войны и коррупционерами в США

ВАШИНГТОН, 22 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заверил, что его администрация сосредоточена на борьбе с разжигателями войны и коррумпированными чиновниками в стране.
«Мошенников, лжецов, жуликов, глобалистов, бюрократов глубинного государства [в США] отправляют паковать чемоданы. Преступников из числа нелегальных мигрантов отправляют домой. Мы иссушаем болото и восстанавливаем подотчетность правительства народу на многие годы», — заявил он на Конференции консервативных политических действий (CPAC), говоря о работе своей администрации. Глубинным государством в США называют теневые бюрократические структуры, которые, как считается, обладают большим влиянием.
«Многие годы Вашингтон находился под контролем зловещей группы леворадикальных марксистов, разжигателей войны и коррумпированных представителей влиятельных кругов, которые выкачивали наши богатства, ущемляли наши свободы, стирали наши границы, высасывали нашу страну досуха. Этого больше не будет», — добавил Трамп.
Американский лидер подчеркнул, что его администрация выступает против «всех коррумпированных сил, разрушающих Америку». «Мы лишили их власти, лишили их уверенности», — добавил Трамп.
Трамп ранее назначил Илона Маска главой ведомства, работа которого нацелена на повышение эффективности правительства США, сокращение раздутого госаппарата и борьбу с бюрократией. Американский лидер отмечал, что ведомство «будет предоставлять рекомендации и советы извне», сотрудничая с Белым домом. По данным телеканала NBC News, новая структура не станет полноценным министерством в рамках федерального правительства.
24 января новое ведомство сообщило, что за первые 80 часов работы аннулировало сочтенные ненужными госконтракты примерно на $420 млн. Всего же Маск рассчитывает сократить государственные расходы США на $2 трлн.