Трамп намерен бороться с разжигателями войны и коррупционерами в США

«Мошенников, лжецов, жуликов, глобалистов, бюрократов глубинного государства [в США] отправляют паковать чемоданы. Преступников из числа нелегальных мигрантов отправляют домой. Мы иссушаем болото и восстанавливаем подотчетность правительства народу на многие годы», — заявил он на Конференции консервативных политических действий (CPAC), говоря о работе своей администрации. Глубинным государством в США называют теневые бюрократические структуры, которые, как считается, обладают большим влиянием.