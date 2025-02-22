ХАМАС обвинил Израиль в нарушении сделки по Газе

22 февраля состоялись три передачи заложников в секторе Газа, сначала были освобождены двое, затем трое, после чего еще один. Таль Шохам, Омер Венкерт, Элия Коэн и Омер Шем-Тов были похищены во время нападения палестинских радикалов 7 октября 2023 года. Эфиопский еврей Авера Менгисту находился в Газе с 2014 года, израильский араб Хашим ас-Сейид был там с 2015 года. 22 февраля все они были переданы через сотрудников Международного комитета Красного Креста израильским военным в Газе, после чего были доставлены в Израиль, где им теперь предстоит пройти медосмотры и реабилитацию в больницах.