ХАМАС обвинил Израиль в нарушении сделки по Газе

КАИР, 22 февраля. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС обвинило Израиль в нарушении соглашения, включающем прекращение огня в секторе Газа на фоне задержки в вопросе освобождения палестинских заключенных. С таким заявлением выступил представитель движения Абдель Латиф аль-Кануа.
«То, что Израиль до сих пор не выполнил свои обязательства по освобождению наших заключенных, является грубым нарушением соглашения», — указал аль-Кануа, текст его выступления опубликован в Telegram-канале ХАМАС. Он призвал посредников «оказать давление на Израиль, чтобы тот выполнял условия соглашения без задержек».
Со своей стороны член политбюро движения Сухейль аль-Хинди в комментарии аффилированному с ХАМАС порталу Quds выступил с утверждением, что израильская сторона якобы «внесла коррективы в список подлежащих освобождению заключенных» в отношении 50 человек.
22 февраля состоялись три передачи заложников в секторе Газа, сначала были освобождены двое, затем трое, после чего еще один. Таль Шохам, Омер Венкерт, Элия Коэн и Омер Шем-Тов были похищены во время нападения палестинских радикалов 7 октября 2023 года. Эфиопский еврей Авера Менгисту находился в Газе с 2014 года, израильский араб Хашим ас-Сейид был там с 2015 года. 22 февраля все они были переданы через сотрудников Международного комитета Красного Креста израильским военным в Газе, после чего были доставлены в Израиль, где им теперь предстоит пройти медосмотры и реабилитацию в больницах.
В ответ на освобождение этих шести заложников Израиль, согласно соглашению о прекращении огня в секторе Газа, в течение дня должен выпустить из тюрем не менее 602 палестинских заключенных, включая 50 человек, приговоренных к пожизненным срокам. Однако пока этого так и не произошло.
15 января стало известно, что Израиль и ХАМАС договорились об освобождении удерживаемых в Газе заложников и введении режима прекращения огня в анклаве. Соглашение, включающее в себя три этапа, вступило в силу 19 января. Первый этап продлится 42 дня, за это время ХАМАС должен отпустить не менее 33 заложников в обмен на палестинских заключенных, содержащихся в израильских тюрьмах.