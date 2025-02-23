Европейские дипломаты из ООН заподозрили капитуляцию США перед Россией

Инсайдеры издания сообщили, что 21 февраля Вашингтон обратился к украинской стороне с просьбой отозвать их проект резолюции, но получил отказ. В свою очередь, представители Франции и Великобритании предложили американской делегации внести корректировки в их документ. Однако США отклонили это предложение. Как отметил один из дипломатов, у европейских коллег сложилось ощущение, что США идут на поводу у России.