В Германии пройдут досрочные парламентские выборы

От исхода голосования также зависит, какой путь в отношениях с Россией выберет Федеративная республика, — останется ли он конфронтационным или изменится в положительную сторону, продолжит ли ФРГ делать ставку на поставки оружия Киеву и следовать цели нанесения «стратегического поражения» России на Украине или поддержит в какой мере усилия по урегулированию конфликта.
Избирательные участки откроются в 08:00 (10:00 мск) и будут работать до 18:00 (20:00 мск). Сразу после их закрытия телеканалы ARD и ZDF опубликуют первые данные экзитполов. Предварительные официальные результаты, как ожидается, будут обнародованы в ночь на понедельник, окончательные — в последующие дни.
После выборов партии, прежде всего победитель, начнут зондирующие переговоры с целью понять готовность своих конкурентов пойти на участие в новом правительстве. Затем будут проведены коалиционные переговоры, когда будут по пунктам разбираться программы, которые лягут в основу будущего коалиционного договора.
После последних выборов 2021 года процесс формирования правительства ФРГ затянулся на пару месяцев. Голосование прошло 26 сентября, а кабмин был тогда приведен к присяге только 8 декабря. Эксперты прогнозируют, что в этот раз формирование правительства, учитывая соотношение сил и позиции партий, могут занять месяцы.
До учредительного заседания нового Бундестага и создания нового кабмина депутаты этого созыва и члены правительства Шольца продолжат исполнять свои обязанности.
Что предрекают опросы?
Все социологические институты прогнозируют уверенную победу консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), который может набрать около 29−30% голосов. Твердое второе место, согласно опросам, займет с 20−22% «Альтернатива для Германии» (АдГ), которая получит вдвое больше голосов, чем в 2021 году. Социал-демократы могут рассчитывать лишь на третью позицию, их рейтинг составляет лишь 15−16%. СДПГ по сравнению с выборами 2021 года, как ожидается, лишится трети своих избирателей.
Рейтинг «Зеленых» остается более или менее стабильным. За них готовы проголосовать примерно 13% респондентов. Неожиданно в последние дни стала упрочивать свои позиции Левая партия. Согласно прогнозам, она точно проходит в Бундестаг, набирая около 7−8%.
СвДП и «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (BSW) балансируют на грани попадания в парламент. Их рейтинги составляют 4−5%. При этом фактор, пройдут они или нет, может сильно повлиять на формирование будущей коалиции.
Если опираться на опросы, наиболее реалистичными вариантами создания правящего альянса являются два — либо коалиция в составе блока ХДС/ХСС и СДПГ (так называемая «большая коалиция»), либо при участии трех партий — ХДС/ ХСС, СДПГ и «Зеленых». Проблема в том, что с АдГ другие политические силы ФРГ считают невозможным какое бы то ни было сотрудничество. Точно так же «нерукопожатной» как минимум для консерваторов является Левая партия.
Провал социал-демократов будет означать уход Шольца и выдвижение в первые ряды СДПГ Писториуса. Точно так же, если в Бундестаг не попадут СвДП и BSW, скорее всего последуют отставки Линднера и Вагенкнехт.
Влияние выборов на отношения с Россией
Германо-российские отношения сейчас практически сведены к нулю. Приход к власти кандидата в канцлеры от ХДС/ХСС Фридриха Мерца, учитывая его прежние заявления, вряд ли их улучшит. Скорее всего, новое правительство ФРГ продолжит придерживаться прежнего, ярко выраженного антироссийского курса. Однако властям Германии придется реагировать на новые реалии, а они после вступления в должность президента США Дональда Трампа кардинально изменились.
Неслучайно на этой неделе Мерц заявил, что однажды следует предпринять серьезную попытку вновь наладить хорошие отношения с Россией. Это позволяет надеяться на то, что он будет сторонником так называемой «реальной политики» и не станет, в отличие от «Зеленых», опираться на идеологические соображения. В случае создания «большой коалиции» пост главы МИД, скорее всего, отойдет социал-демократам, у которых большой опыт внешнеполитической работы и которые не настолько непримиримы по отношению к РФ, как, опять же, «Зеленые».
В то же время среди так называемых «демократических» партий ФРГ сложился консенсус по вопросу поставок оружия Киеву и сохранения санкционного давления на РФ. Категорически против антироссийских ограничений, оказания военной помощи Украине и за возобновление импорта газа из РФ выступают «Альтернатива для Германии», которая, очевидно, станет в Бундестаге ведущей оппозиционной силой, и BSW. В значительной степени дружелюбна по отношению к России и Левая партия. Осенью прошлого года АдГ и BSW достигли огромного успеха на земельных выборах на востоке ФРГ, который многие политологи связывают именно с их позицией по конфликту на Украине.
Мерц во время избирательной кампании также заявлял, что в случае победы будет стремиться к усилению роли Германии в Европе — как в экономическом, так и политическом смысле. Понравится ли это ближайшим соседям и партнерам по «Веймарскому треугольнику» — Франции и Польше — большой вопрос, ведь ослабленная Германия расширяет для них в единой Европе пространство для действий. Последним примером тому являются попытка президента Франции Эмманюэля Макрона консолидировать вокруг себя европейцев после переговоров России и США.
Выборы в период кризиса
Германия сейчас переживает серьезный кризис — экономический, миграционный и, как следствие, внутриполитический. В ноябре из-за разногласий по бюджетной и финансовой политике, в том числе по дальнейшему оказанию помощи Киеву, распалась правящая коалиция «Светофор» (так ее называют по цветам входивших в нее партий — Социал-демократическая партия Германии, «Зеленые» и Свободная демократическая партия — прим. ТАСС). После этого Бундестаг отказал в доверии канцлеру Олафу Шольцу и президент Франк-Вальтер Штайнмайер распустил парламент, открыв путь к досрочным выборам. «Светофор», который в 2021 году называли «коалицией прогресса», завершил свою деятельность бесславно и показал, что коалиция в составе трех партий крайне нестабильна.
Экономический спад в Германии наблюдается второй год подряд. ВВП страны в прошлом году снизился на 0,2%, в 2023 году — на 0,3%. Рамочные условия и в 2025 году обещают быть отнюдь не простыми, учитывая, что европейцам грозит настоящая торговая война с США. Если рецессия продлится и третий год подряд, то это будет самый продолжительный экономический спад в истории ФРГ. Основной проблемой остаются высокие цены на энергоносители. Страна стала отказываться от поставок ресурсов из России после обострения конфликта на Украине и вышла из атомной энергетики. В итоге она вынуждена все больше закупать электроэнергию у соседних стран.
Небывалый кризис переживает столп германской экономики — автомобильная промышленность. Жесткая конкуренция со стороны Китая, снижение спроса, высокие издержки при производстве, планы президента США Дональда Трампа ввести пошлины на импорт автомобилей — все это бьет по германским производителям. В сентябре стало известно, что даже такой гигант, как Volkswagen, планирует закрытие заводов и массовые увольнения сотрудников.
Немцев беспокоит не только ухудшающаяся экономическая ситуация, но и миграционная проблема. За последнее время в стране произошло сразу несколько терактов — в Мангейме, Золингене, Магдебурге, Ашаффенбурге. Их совершили просители убежища либо беженцы. 13 февраля в Мюнхене мигрант из Афганистана совершил наезд на толпу демонстрантов, пострадали как минимум 37 человек, а двое умерли от полученных травм. В этой связи теме ужесточения миграционного законодательства отводилось важное значение во время избирательной кампании. В дальнейшем она может сыграть свою роль при формировании правящей коалиции.
На внешнеполитической арене при главе МИД Анналене Бербок («Зеленые») Германия не добилась практически ничего — нет такого трека, на котором немцы могли бы говорить об успехе. На Ближнем Востоке с ФРГ не особо считаются. По Украине Берлин добровольно отказался от роли посредника, которую — при желании и связях с Россией — мог бы играть, но продолжал накачивать Киев вооружениями, причем изменяя своим же принципам. На повестке дня по-прежнему стоит вопрос поставок крылатых ракет Taurus. Шольц отказался их передавать. Но после выборов дискуссия может разгореться с новой силой, если не продвинутся вперед усилия по урегулированию конфликта.
О выборах в Бундестаг 21-го созыва
В нынешних парламентских выборах примут участие 29 партий, хотя изначально Федеральная избирательная комиссия допустила 41. Реальные шансы на попадание в парламент имеют только блок ХДС/ХСС, социал-демократы, «Зеленые», «Альтернатива для Германии», Левая партия, Свободная демократическая партия и BSW.
Всего за 630 мест в Бундестаге будут бороться 4 506 кандидатов (в 2021 году их было 6 211), почти треть из них — женщины. Правом голоса обладают примерно 59,2 млн жителей страны. В 2021 году могли голосовать 61,2 млн. Разница, по данным Федерального статведомства, связана в том числе с развитием демографической ситуации в ФРГ.
В стране используется смешанная система, сочетающая мажоритарный и пропорциональный принципы. Половина депутатов избирается в 299 избирательных округах путем прямого голосования, другая — по партийным спискам. Каждый избиратель располагает двумя голосами. Первый голос отдается за кандидата (прямой мандат), второй — за партийный список.
Количество мандатов партий в Бундестаге должно отражать результаты голосования по партийным спискам. То есть если та или иная политическая сила получила 20% по итогам подсчета вторых голосов, то она должна получить 20% мандатов, даже если ее кандидаты победили во многих избирательных округах. В то же время, выбрав того или иного кандидата, избиратель оказывает определенное влияние на персональный состав Бундестага.
Выборы пройдут в соответствии с изменениями, внесенными в 2023 году, согласно которым количество мест в Бундестаге ограничивается 630-ю. Существовавшая ранее система вела к постоянному увеличению числа депутатов. Она предполагала, что если партия в округах получала больше мест с помощью первых голосов (путем прямого голосования за кандидата), чем ей полагалось иметь по результатам подсчета вторых голосов, то выдавались дополнительные мандаты (Ueberhangmandate), которые затем «уравнивались» между всеми партиями (то есть в процентном соотношении мандаты получали все остальные партии), чтобы не допустить диспропорциональности при распределении мест между партиями в Бундестаге. Тем самым парламент ФРГ постоянно «раздувался», после 2021 года насчитывал 736 депутатов, что делало его одним из самых больших в мире. Реформа 2023 года с этим покончила, отныне дополнительных и «уравнивающих» мандатов не будет.
Для попадания в парламент партиям, как и прежде, необходимо преодолеть 5-процентный барьер. Но сохраняется правило трех прямых мандатов. Это означает, что даже если партия не набрала 5% голосов, она может пройти в Бундестаг в случае получения ее кандидатами как минимум трех прямых мандатов. В 2021 году Левая партия попала в парламент, хотя набрала всего 4,9%, благодаря тому, что три ее кандидата выиграли тогда в избирательных округах в Берлине (два) и Лейпциге (один).
О кандидатах
Пять политических объединений выдвинули своих кандидатов в канцлеры, хотя его и выбирают депутаты Бундестага нового созыва. Тем самым партии — ХДС/ХСС (идут одним блоком), СДПГ, АдГ, «Зеленые» и BSW — говорят, что готовы возглавить правительство.
Наибольшие шансы стать следующим канцлером имеет кандидат от ХДС/ХСС Фридрих Мерц. Он считается «ястребом» в политике по отношению к России. Ранее лидер ХДС утверждал, что от РФ следует ультимативно потребовать прекратить наносить удары по объектам на Украине в течение 24 часов, иначе он, как канцлер, якобы сначала разрешит бить немецким оружием вглубь России, а впоследствии может поставить Taurus. Мерц в 2000—2002 гг. возглавлял парламентскую фракцию ХДС. Впоследствии из-за разногласий с Ангелой Меркель он временно ушел из политики, работал в том числе в американской инвестиционной компании Blackrock, за что от оппонентов получил прозвище «Мистер Блэкрок».
Действующий канцлер Шольц был снова выдвинут кандидатом от СДПГ после ожесточенных дискуссий, которые едва не привели к расколу среди социал-демократов. Часть актива СДПГ и депутатов поддерживали кандидатуру министра обороны Бориса Писториуса, рейтинг которого и сейчас значительно выше уровня поддержки Шольца. Практически все наблюдатели уверены, что его дни как канцлера сочтены, ведь ХДС/ХСС может в два раза опередить СДПГ. Шольц тем самым станет единственным канцлером от СДПГ, который не будет переизбран.
Роберта Хабека от «Зеленых» многие в Германии олицетворяют с экономическим кризисом. Его крайне спорный закон об отоплении и непримиримая позиция по отключению АЭС привели к снижению популярности политика, который в 2002 году вступил в партию «Зеленых» из-за того, что там, где они жил, не было велосипедной дорожки. Это любит рассказывать сам Хабек. Он писал романы и детские книги, прежде чем стать профессиональным политиком.
АдГ проводила избирательную кампанию, впервые выдвинув своего кандидата на пост канцлера. Им стала 46-летняя Алис Вайдель. За несколько дней до выборов в Бундестаг число подписчиков ее аккаунта в соцсети X достигло 1 млн. Во многом Вайдель должна благодарить за это американского предпринимателя Илона Маска, публично поддержавшего АдГ и ее кандидата. Вайдель выросла в городе Харзевинкель на западе ФРГ, работала в инвестиционном банке Goldman Sachs. В АдГ она вступила в 2013 году, разочаровавшись в политике по спасению евро.
Кандидат от СвДП, бывший министр финансов ФРГ Кристиан Линднер некогда считался звездой либералов. Его фразу «Лучше вообще не править, чем править неправильно» после выборов в Бундестаг в 2017 году запомнила вся Германия. Ее Линднер произнес, когда его партия решила выйти из коалиционных переговоров с ХДС/ХСС и «Зелеными», тем самым едва не повергнув республику во внутриполитический кризис. Тогда этого не произошло, но в прошлом году этого добиться Линдеру удалось. СвДП после разногласий с партнерами вышла из коалиции, спровоцировав кризис. Однако ожидания либералов на повышение рейтинга не оправдались, сейчас он составляет всего 4%.
Сара Вагенкнехт родилась в бывшей ГДР — в Йене (федеральная земля Тюрингия). В октябре 2023 года она вышла из Левой партии и основала собственное политическое объединение, которое так и было названо «Союз Сары Вагенкнехт». Постепенно BSW стала многообещающей партией. В сентябре прошлого года она показала хорошие результаты на земельных выборах в Бранденбурге, Тюрингии и Саксонии, в декабре вошла в правительства Бранденбурга и Тюрингии на правах младшего партнера. Вагенкнехт замужем за известным немецким политиком, бывшим председателем Социал-демократической партии Германии и Левой партии, экс-министром финансов Оскаром Лафонтеном.