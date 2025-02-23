В Германии пройдут досрочные парламентские выборы

Выборы пройдут в соответствии с изменениями, внесенными в 2023 году, согласно которым количество мест в Бундестаге ограничивается 630-ю. Существовавшая ранее система вела к постоянному увеличению числа депутатов. Она предполагала, что если партия в округах получала больше мест с помощью первых голосов (путем прямого голосования за кандидата), чем ей полагалось иметь по результатам подсчета вторых голосов, то выдавались дополнительные мандаты (Ueberhangmandate), которые затем «уравнивались» между всеми партиями (то есть в процентном соотношении мандаты получали все остальные партии), чтобы не допустить диспропорциональности при распределении мест между партиями в Бундестаге. Тем самым парламент ФРГ постоянно «раздувался», после 2021 года насчитывал 736 депутатов, что делало его одним из самых больших в мире. Реформа 2023 года с этим покончила, отныне дополнительных и «уравнивающих» мандатов не будет.