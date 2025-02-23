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Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества

Глава государства подчеркнул, что этот праздник олицетворяет «поистине всенародные любовь и уважение» к армии и флоту РФ.

Источник: Пресс-служба Президента России

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил жителей страны с Днем защитника Отечества.

«Уважаемые товарищи, друзья, сердечно поздравляю с Днем защитника Отечества наших дорогих ветеранов, личный состав и гражданский персонал Вооруженных сил России — всех, кто получил суровую боевую воинскую закалку, прошел через трудные испытания», — заявил глава государства в видеообращении.

Президент подчеркнул, что этот праздник олицетворяет «поистине всенародные любовь и уважение» к флоту и армии России, а также к тем, для кого воинское дело стало высоким призванием и профессией, кто сделал свой выбор и «встал на защиту Родины».

По словам Путина, воинская служба всегда пользовалась в стране особым почетом, «была и остается делом чести», а патриотизм воспитан историей России и «передается из поколения в поколение».

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