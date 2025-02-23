Трамп потребовал от Украины «что угодно» за помощь США

Он также подчеркнул, что Вашингтон и Киев «весьма близки» к подписанию соглашения по украинским полезным ископаемым. «Мы работаем над этим, и, честно говоря, думаю, что сделка будет заключена. Я думаю, мы весьма близки к ней», — сообщил президент США.