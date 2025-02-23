Мерц исключил коалицию с теми, кто не готов к изменениям в миграционной политике

БЕРЛИН, 23 февраля. /ТАСС/. Председатель Христианско-демократического союза (ХДС), кандидат в канцлеры ФРГ от консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц исключил возможность формирования коалиции после выборов в Бундестаг (парламент ФРГ) с теми, кто не готов к радикальным изменениям в экономической и миграционной политике.
«Мы не вступим в коалицию ни с кем, кто не готов внести изменения в экономическую и миграционную политику Германии», — заявил Мерц на предвыборном мероприятии в Мюнхене, его слова приводит агентство DPA. Мерц вновь подчеркнул, что не будет вести никаких коалиционных переговоров с партией «Альтернатива для Германии» (АдГ). «Ни при каких обстоятельствах мы не будем вести никакие дискуссии, не говоря уже о переговорах или даже участии в правительстве с АдГ. Это исключено», — констатировал он.
Досрочные парламентские выборы в Германии назначены на 23 февраля. Действующий глава правительства Олаф Шольц является кандидатом в канцлеры от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и главным соперником Мерца. От «зеленых» баллотируется вице-канцлер, глава Минэкономики ФРГ Роберт Хабек, от «Альтернативы для Германии» — сопредседатель партии Алис Вайдель. Рейтинг ХДС/ХСС в настоящее время колеблется на уровне 29−30%, рейтинг СДПГ составляет 15−17%, партии «Альтернатива для Германии» — 19−21%, «зеленых» — 12−14%.
АдГ называют правопопулистской партией. Другие политические силы ФРГ считают невозможным сотрудничество с ней в рамках какой бы то ни было коалиции — ни на федеральном, ни на региональном уровне. В то же время, согласно последним опросам общественного мнения, рейтинг АдГ находится на уровне примерно 20%, она уверенно занимает второе место в рейтинге политических сил ФРГ. Особой популярностью партия пользуется в восточногерманских землях, где санкции против РФ и поставки оружия Украине не находят поддержки у большинства населения.