Мерц исключил коалицию с теми, кто не готов к изменениям в миграционной политике

«Мы не вступим в коалицию ни с кем, кто не готов внести изменения в экономическую и миграционную политику Германии», — заявил Мерц на предвыборном мероприятии в Мюнхене, его слова приводит агентство DPA. Мерц вновь подчеркнул, что не будет вести никаких коалиционных переговоров с партией «Альтернатива для Германии» (АдГ). «Ни при каких обстоятельствах мы не будем вести никакие дискуссии, не говоря уже о переговорах или даже участии в правительстве с АдГ. Это исключено», — констатировал он.