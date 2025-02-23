WSJ: США капитулируют перед РФ, предлагая более нейтральную резолюцию ООН

Европейские дипломаты воспринимают новый проект резолюции Генассамблеи ООН по Украине, предложенный США, как уступку России.
Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на источник в ООН.
По информации издания, один из дипломатов международной организации отметил, что такой подход вызывает обеспокоенность.
22 февраля Вашингтон представил обновленный проект резолюции, в котором впервые с 2022 года отсутствуют формулировки о «российском вторжении» и требования к Москве о немедленном выводе войск. Документ, названный «Путь к миру», отличается более нейтральной позицией и не возлагает ответственность за начало конфликта на Россию. В ответ Москва предложила поправку, акцентирующую внимание на устранении фундаментальных причин кризиса.
Напомним, Соединенные Штаты Америки 24 февраля представят ГА ООН резолюцию по урегулированию украинского конфликта.