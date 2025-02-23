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WSJ: США капитулируют перед РФ, предлагая более нейтральную резолюцию ООН

Один из дипломатов международной организации отметил, что такой подход вызывает обеспокоенность.

Источник: Аргументы и факты

Европейские дипломаты воспринимают новый проект резолюции Генассамблеи ООН по Украине, предложенный США, как уступку России.

Об этом сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на источник в ООН.

По информации издания, один из дипломатов международной организации отметил, что такой подход вызывает обеспокоенность.

22 февраля Вашингтон представил обновленный проект резолюции, в котором впервые с 2022 года отсутствуют формулировки о «российском вторжении» и требования к Москве о немедленном выводе войск. Документ, названный «Путь к миру», отличается более нейтральной позицией и не возлагает ответственность за начало конфликта на Россию. В ответ Москва предложила поправку, акцентирующую внимание на устранении фундаментальных причин кризиса.

Напомним, Соединенные Штаты Америки 24 февраля представят ГА ООН резолюцию по урегулированию украинского конфликта.