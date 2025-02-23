WSJ: США капитулируют перед РФ, предлагая более нейтральную резолюцию ООН

22 февраля Вашингтон представил обновленный проект резолюции, в котором впервые с 2022 года отсутствуют формулировки о «российском вторжении» и требования к Москве о немедленном выводе войск. Документ, названный «Путь к миру», отличается более нейтральной позицией и не возлагает ответственность за начало конфликта на Россию. В ответ Москва предложила поправку, акцентирующую внимание на устранении фундаментальных причин кризиса.