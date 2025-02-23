Трамп: республиканцы добьются успеха на выборах в конгресс в 2026 году

Республиканская партия получила «мощный мандат» на осуществление радикальных изменений в США и нацелена на успешное выступление на выборах в Конгресс в 2026 году, несмотря на традиционные предвзятости. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.
Выступая на конференции консерваторов (CPAC) в Вашингтоне, Трамп заявил, что республиканцы используют эту возможность, чтобы «сделать Америку снова великой, используя этот мандат».
Трамп выразил уверенность в том, что республиканцы смогут добиться значительных успехов на предстоящих выборах, даже несмотря на устоявшуюся практику, согласно которой партия, победившая на президентских выборах, обычно показывает слабые результаты на промежуточных выборах.
«Мы достигли уровня, которого, возможно, не было в истории нашей партии. Мы стали больше, сильнее и лучше, чем когда-либо», — отметил он.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его уровень одобрения среди республиканских президентов достиг исторического максимума. Он подчеркнул, что в некоторых опросах его рейтинг достигает 60−65%.