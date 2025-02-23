«Нефть, металлы и что угодно»: Трамп снова напомнил Зеленскому о цене военной помощи

Как сообщал Life.ru, Трамп ранее заявил, что Киев обязан выплатить Вашингтону от 400 до 500 миллиардов долларов, и это должно произойти оперативно. Конкретные условия этой договорённости политик не раскрыл. Американский лидер просто отметил, что государство практически достигло данной цели.