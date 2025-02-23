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Трамп заявил о надежде на скорое разрешение конфликта на Украине

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп выразил оптимизм относительно быстрого завершения украинского конфликта. Политик подчеркнул, что общался как с российским лидером Владимиром Путиным, так и с Владимиром Зеленским. Он назвал конфликт «ужасным» и выразил уверенность, что «этому придёт конец».

«Я надеюсь, что обо мне вспомнят, как о миротворце, не хочу быть завоевателем», — подытожил Трамп.

Кроме того, Трамп вновь заявил о стремлении США компенсировать затраты, понесённые в связи с оказанием помощи Украине. Он отметил, что Вашингтон и Киев «очень близки» к заключению соглашения по редкоземельным металлам.

Как сообщал Life.ru, Трамп хочет получить от Киева больше, чем потратили США на оборону Украины. Напомним, что американский президент предложил Зеленскому предоставить Вашингтону доступ к части украинских минеральных богатств в обмен на финансовую и военную помощь, оказанную Киеву за последние три года.