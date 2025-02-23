Трамп заявил о надежде на скорое разрешение конфликта на Украине

Как сообщал Life.ru, Трамп хочет получить от Киева больше, чем потратили США на оборону Украины. Напомним, что американский президент предложил Зеленскому предоставить Вашингтону доступ к части украинских минеральных богатств в обмен на финансовую и военную помощь, оказанную Киеву за последние три года.