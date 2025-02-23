«Большая семёрка» осудит Китай, Северную Корею и Иран за помощь России

Документ, как ожидается, будет обнародован 24 февраля. Помимо Китая в заявлении также осуждаются действия Северной Кореи и Ирана.
Ранее постпред США при НАТО Джулианн Смит заявила, что Китай играет значительную роль в конфликте на Украине, поддерживая Россию. Она также отметила, что КНР поставляет компоненты двойного назначения, которые могут использоваться в военных целях.
Ранее США отвергли формулировку «агрессор» в новом коммюнике G7, которое страны намерены выпустить к 24 февраля. Соединённые Штаты выступают против того, чтобы называть Россию агрессором. Американцы блокируют эту и другие похожие формулировки, но партнёры по «Большой семёрке» всё ещё работают над текстом и надеются склонить США.