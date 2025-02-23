«Большая семёрка» осудит Китай, Северную Корею и Иран за помощь России

Ранее США отвергли формулировку «агрессор» в новом коммюнике G7, которое страны намерены выпустить к 24 февраля. Соединённые Штаты выступают против того, чтобы называть Россию агрессором. Американцы блокируют эту и другие похожие формулировки, но партнёры по «‎Большой семёрке» всё ещё работают над текстом и надеются склонить США.