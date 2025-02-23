Трамп заявил о преодолении проблемы нелегальной миграции

Президент США Дональд Трамп заявил, что в течение первого месяца своего второго срока ему удалось решить проблему нелегальной миграции и обеспечить стране «лучшие границы» в её истории.
Выступая на конференции консерваторов CPAC в Вашингтоне, он подчеркнул, что его администрация инициировала самую масштабную операцию по депортации нелегальных мигрантов, которая превзошла даже меры, предпринятые при президенте Дуайте Эйзенхауэре.
По словам Трампа, его действия в области миграции были необходимы, поскольку он не мог оставаться равнодушным к ситуации, когда преступники и члены банд бесконтрольно проникают в страну.
Трамп также отметил, что после его возвращения в Белый дом ситуация на границе улучшилась даже по сравнению с тем, что было в конце его первого срока. Он выразил уверенность, что предпринятые меры позволят обеспечить безопасность и порядок на границах США.
Ранее президент Мексики Клаудия Шейнбаум рассказала, что с 20 января по 6 февраля правительство США депортировало в Мексику 10 964 человек, 2539 их которых являлись гражданами других государств. Это в 2,5 раза выше средних показателей депортации за 2024 год, сообщила она.