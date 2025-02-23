Трамп: Байден превратил страну в хаос

Кроме того, Трамп сравнил Байдена с бывшим президентом Джимми Картером, которого в свое время критиковали за слабое руководство. По его мнению, даже Картер мог бы чувствовать себя удовлетворенным, осознавая, что Байден превзошел его по числу неудач.