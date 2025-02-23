Трамп: Байден превратил страну в хаос

Дональд Трамп заявил, что ему до сих пор приходится устранять последствия работы предыдущей администрации под руководством Джо Байдена, которого он охарактеризовал как самого неудачного лидера в истории США.
Выступая на конференции консерваторов (CPAC) в Вашингтоне, Трамп отметил, что ситуация, оставшаяся после Байдена, затронула все сферы — от экономики до национальной безопасности. Он обратил внимание на кризис на границе, рост инфляции и ослабление позиций страны на мировой арене, подчеркнув, что нынешняя ситуация представляет собой хаос.
Кроме того, Трамп сравнил Байдена с бывшим президентом Джимми Картером, которого в свое время критиковали за слабое руководство. По его мнению, даже Картер мог бы чувствовать себя удовлетворенным, осознавая, что Байден превзошел его по числу неудач.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его уровень одобрения среди республиканских президентов достиг исторического максимума.