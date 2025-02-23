Дуда обсудил с Трампом создание американской военной базы

Во время предыдущего президентского срока Дональда Трампа и его визита в Польшу Дуда предложил создать на территории республики американскую военную базу и назвать ее «Форт Трамп». Этим планам не суждено было состояться, так как по итогам выборов 2020 года президентом США стал Джо Байден.