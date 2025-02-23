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Дуда обсудил с Трампом создание американской военной базы

ВАРШАВА, 23 фев — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда обсудил с президентом США Дональдом Трампом вопрос создания в Польше американской военной базы «Форт Трамп», сообщил польский лидер в эфире телеканала Republika.

Источник: Reuters

Дуда и Трамп провели встречу в субботу в Вашингтоне.

«Мы разговаривали о нескольких делах, среди прочего о “Форт Трамп”», — сказал Дуда.

При этом он не стал раскрывать подробности планов создания военной базы «Форт Трамп».

Во время предыдущего президентского срока Дональда Трампа и его визита в Польшу Дуда предложил создать на территории республики американскую военную базу и назвать ее «Форт Трамп». Этим планам не суждено было состояться, так как по итогам выборов 2020 года президентом США стал Джо Байден.