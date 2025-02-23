Fox News: хуситы впервые выпустили ракеты для ударов по F-16

Согласно информации телеканала, атака произошла 19 февраля, когда американский самолет находился в воздушном пространстве над Красным морем у побережья Йемена. Однако ракета не достигла цели. В тот же день хуситы также выпустили аналогичную ракету по беспилотнику MQ-9 Reaper, который США задействовали за пределами подконтрольных движению территорий.