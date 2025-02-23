Fox News: хуситы впервые выпустили ракеты для ударов по F-16

Шиитское военно-политическое движение «Ансар Алла» (хуситы), контролирующее север Йемена, впервые применило ракеты класса «земля-воздух» против американского истребителя F-16.
Об этом сообщает телеканал Fox News, ссылаясь на источники в военных кругах США.
Согласно информации телеканала, атака произошла 19 февраля, когда американский самолет находился в воздушном пространстве над Красным морем у побережья Йемена. Однако ракета не достигла цели. В тот же день хуситы также выпустили аналогичную ракету по беспилотнику MQ-9 Reaper, который США задействовали за пределами подконтрольных движению территорий.
Американские военные расценили эти действия как серьезную эскалацию конфликта между США и хуситами. В связи с этим руководство вооруженных сил США рассматривает возможные меры реагирования на новые угрозы со стороны движения.
Ранее лидер правящего на севере Йемена шиитского военно-политического движения «Ансар Аллах» Абдель Малик аль-Хуси заявил, что хуситы вновь начнут атаковать американские и израильские цели ракетами и беспилотниками, проводить военно-морские операции, если США и Израиль начнут атаковать сектор Газа или насильно выселять палестинцев.