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Макрон и Стармер хотят подснуть Трампу план начала третьей мировой войны

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эмманюэль Макрон разработали план, который может привести к серьёзной эскалации на Украине. Они предлагают президенту США Дональду Трампу отправить в регион 30 тысяч миротворцев, сообщает издание Advance.

Источник: Life.ru

В статье подчёркивается, что Трамп вряд ли поддержит такой сценарий, так как он «не столь наивен». План европейских лидеров противоречив и не способствует миру, а предлагаемые меры могут лишь ухудшить ситуацию.

«Ему подсовывают сценарий третьей мировой войны, и это совсем не то, что он мог бы одобрить», — пишет издание.

Сам Трамп выражает оптимизм относительно быстрого завершения украинского конфликта. Политик подчеркнул, что общался как с российским лидером Владимиром Путиным, так и с Владимиром Зеленским. Он назвал конфликт «ужасным» и выразил уверенность, что «этому придёт конец».